【ワシントンＤＣ（米国）５日＝岩原正幸】２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会が５日（日本時間６日午前２時）、米ワシントンで行われる。ＦＩＦＡランク１８位の日本は「ポット２」に入り、１次リーグで対戦する３チームが決定する。

１８年ロシア大会で日本はＨ組に入り【コロンビア】、【セネガル】、【ポーランド】と同組に入った。

ポット４の日本は、ポット１でＦＩＦＡランク最下位のポーランドを引き当てる形となったものの、ポット２からはコロンビア、ポット３からはセネガルと、実力ある国と同じ組となった。

第１戦のコロンビア戦は、序盤での相手選手の退場もあって香川真司のＰＫ、大迫勇也のヘディングで２―１で勝利。直前の監督交代で下馬評は低かったが、西野朗監督率いるチームは幸先良いスタートを切った。

第２戦のセネガル戦（２△２）は乾貴士、本田圭佑のゴールで２度追いつき、ドロー。第３戦ポーランド戦（０●１）では敗れたものの、得失点差、総得点で並んでいたセネガルをフェアプレーポイントの差でリードしていたため、終盤は攻勢に出ることなく試合を進め、グループ２位での１６強進出に成功した。

決勝トーナメント１回戦ではベルギーに２―３で敗れ、０２年日韓大会、１０年南ア大会に続き３度目の１６強敗退となった。

◆２６年北中米Ｗ杯組み合わせ抽選 出場４８チームをＡ〜Ｌの１２組に分ける。ポット１には開催国の米国、メキシコ、カナダのほか、アルゼンチンやスペイン、フランス、ブラジルなどの強豪国が集う。日本はポット２。ポット３はノルウェーやエジプトが難敵か。ポット４はプレーオフ突破組も入るため、イタリアが名を連ねる可能性がある。