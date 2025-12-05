【ワシントンＤＣ（米国）５日＝岩原正幸】２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会が５日（日本時間６日午前２時）、米ワシントンで行われる。ＦＩＦＡランク１８位の日本は「ポット２」に入り、１次リーグで対戦する３チームが決定する。

＊ ＊ ＊

２２年カタールＷ杯で、日本は“死の組”に入った。【ドイツ】、【スペイン】と同組になり、２つのＷ杯優勝経験国と１次リーグでしのぎを削ることになった。もう１か国は抽選会時点でコスタリカとニュージーランドのプレーオフ勝者となっており、プレーオフの結果【コスタリカ】に確定した。

第１戦の相手はドイツ。ＰＫで失点するなど、前半は完膚なきまでにやられたが、後半に冨安健洋をピッチに送り出し、急造３バックへの変更で勝機を見いだした。堂安律のゴールで追いつき、ドイツを慌てさせると、途中投入の浅野拓磨が決勝点を挙げ２―１で競り勝った。

第２戦のコスタリカ戦を０―１で落とし、１次リーグ突破に暗雲立ち込めたが、第３戦のスペイン戦で０―１で迎えた後半に堂安、田中碧が決め、逆転に成功。粘るスペインを相手にＤＦラインも奮闘し、“死の組”を１位で突破した。

決勝トーナメントではＰＫ戦の末にクロアチアに敗れ、通算４度目の１６強敗退。最終的に３位に入った難敵にあと一歩まで迫ったが、トーナメントでの初勝利はお預けとなった。

◆２６年北中米Ｗ杯組み合わせ抽選 出場４８チームをＡ〜Ｌの１２組に分ける。ポット１には開催国の米国、メキシコ、カナダのほか、アルゼンチンやスペイン、フランス、ブラジルなどの強豪国が集う。日本はポット２。ポット３はノルウェーやエジプトが難敵か。ポット４はプレーオフ突破組も入るため、イタリアが名を連ねる可能性がある。