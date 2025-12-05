【ワシントンＤＣ（米国）５日＝岩原正幸】２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会が５日（日本時間６日午前２時）、米ワシントンで行われる。ＦＩＦＡランク１８位の日本は「ポット２」に入り、１次リーグで対戦する３チームが決定する。

＊ ＊ ＊

歴代最強の呼び声高かったザッケローニジャパンは、１４年ブラジルＷ杯で【コートジボワール】、【ギリシャ】、【コロンビア】と同じＣ組に入った。

ＦＩＦＡランク８位のコロンビアが頭一つ抜けており、残る３か国が横一線という構図だっただけに、日本にとっては第１戦のコートジボワール戦、第２戦のギリシャ戦でどれだけ勝ち点を奪い、どれだけ相手に勝ち点を与えないかが重要だった。

しかし、第１戦のコートジボワール戦（１●２）は左サイドを執拗に狙われ、逆転負け。第２戦ギリシャ戦（０△０）は得点力不足を露呈し、退場者を出した相手を攻め崩せなかった。

第３戦コロンビア戦（１●４）も大敗となり、グループ最下位で敗退が決定した。２位のギリシャが勝ち点４で突破しただけに、第１戦、第２戦のスコアが悔やまれる結果となった。

◆２６年北中米Ｗ杯組み合わせ抽選 出場４８チームをＡ〜Ｌの１２組に分ける。ポット１には開催国の米国、メキシコ、カナダのほか、アルゼンチンやスペイン、フランス、ブラジルなどの強豪国が集う。日本はポット２。ポット３はノルウェーやエジプトが難敵か。ポット４はプレーオフ突破組も入るため、イタリアが名を連ねる可能性がある。