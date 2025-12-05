HANA、新曲MV公開 サプライズに反響「お兄ちゃんたちもパパもママも出てくるのは聴いてない」「世界で一番かっこいい」
7人組ガールズグループ・HANAが、新曲「NON STOP」をきょう5日にリリース。午後9時には、ミュージックビデオを公開した。
【動画】サプライズ登場も！HANAの新曲MV
2025年1月の結成以降、驚異的な速度でのリリースと圧倒的な実績で音楽シーンを席巻してきたHANA。プレデビュー曲「Drop」を含む「ROSE」「Tiger」「Burning Flower」「Blue Jeans」「BAD LOVE」「My Body」、そして本作「NON STOP」と、合計8曲を発表し、そのうち5曲が1億ストリーミングを突破するという異例の快挙を達成した。
最新曲「NON STOP」は、止まることなく走り続けた1年の歩みと、 “私たちの夢はどんなものより大きい──だから歌い続ける” というHANAのリアルなメッセージをアグレッシブなサウンドに落とし込んだ渾身の1曲となっている。
午後9時にミュージックビデオが公開されると、ファンからは「男性ダンサーさん、よく見たら全員知っているお顔すぎて叫んだ」「事務所のお兄ちゃんたちもパパもママも出てくるのは聴いてない」「世界で一番かっこいい」「強強家族」「最強すぎ」といった声が寄せられている。
MVのクレジットには「Guest Artists」として、ちゃんみな、SKY-HI、Novel Core、Alie The Shota、REIKO、SOTA（BE:FIRST）、SHUNTO（BE:FIRST）、MANATO（BE:FIRST）、RAN（MAZZEL）、SEITO（MAZZEL）、RYUKI（MAZZEL）、TAKUTO（MAZZEL）、RUI（STARGLOW）、TAIKI（STARGLOW）、KANON（STARGLOW）、GOICHI（STARGLOW）、ADAM（STARGLOW）の名前が掲載されている。
