「卓球・混合団体Ｗ杯」（５日、成都）

日本はステージ２でライバル韓国を８−２で下し、開幕７連勝を飾り、ステージ２残り２戦を残し、ファイナルステージ進出を決めた。

韓国のポイントが入る度に大声援が響く、完全アウェーの中で、ライバルを撃破した。第１試合の混合ダブルスは戸上隼輔、早田ひな組が登場。第１ゲーム、序盤リードを奪いながら、連続失点で一気に逆転され、６−１１で落とした。第２ゲームは開始から８連続ポイントで主導権を握り、そのまま１１−４で押し切ると、第３ゲームも接戦を制し、２−１で勝利した。

第２試合の女子シングルスは張本美和が登場。第１ゲーム、大接戦を制して１３−１１を奪うと、第２ゲームも終盤に逆転を許したが、底力で再逆転し、１１−９で奪取した。第３ゲームは落としたが、２−１で制した。

第３試合の男子シングルスは松島輝空が圧巻の３−０。チームの勝利に王手を懸けると、第４試合の男子ダブルスで戸上隼輔、篠塚大登が１ゲームを奪い、勝利を決めた。

７日は中国、フランスと対戦する。

混合団体は２８年ロサンゼルス五輪で正式採用となった種目。試合は１番が混合ダブルス、２番が女子シングルス、３番が男子シングルス、４、５番は男女ダブルスの最大５試合を行い、先に合計８ゲームを獲得したチームが勝利となる。各選手は最大２試合に出場が可能。日本はステージ１を豪州、インド、クロアチアに全勝で突破。ステージ２も香港、ドイツ、スウェーデンに３連勝でこの試合に臨んでいた。