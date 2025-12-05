お笑いタレント有吉弘行（51）が、5日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉 かりそめ天国 2時間SP」（後8・00）に出演し、妻の元フリーアナウンサー夏目三久さん（41）との“冷蔵庫バトル”を明かした。

マツコ・デラックスが出演番組での立ち位置についてトーク。画面向かって右側に位置することがほとんどだというが、「マツコの知らない世界」だけはなぜか向かって左側だといい、「長いことやってて今さらなんですけど、何でこっちにしたんだろうってずっと思っています。慣れない」と、今さらながらに疑問を口にした。

またキッチンの調味料の位置なども気になるといい、「（使う）順番が決まっているものに関しては、冷蔵庫の中のケチャップ、ソース、マヨネーズとかは同じ位置かもしれない」とこだわりを明かした。

すると、有吉にも冷蔵庫に入れるもののこだわりポジションがあるという。「夫婦でいるとね、そこのせめぎ合いがあるね」と、夏目さんとの静かな争いに言及。「俺は豆腐はここに置いておきたいんだ。バターはここに置いておきたいんだって。でも夫婦でちょっと違う。ちょっとずつバターが下に…」。知らぬ間にバターを入れる位置が下に行っていることがあるといい、「夜さ、まただからさ…」と、バターの位置をこっそり戻すジェスチャーで解説していた。

有吉は「マツコ＆有吉の怒り新党」で共演した夏目さんと、21年に結婚。夏目さんは芸能界を引退した。昨年3月には、第1子が誕生したこと有吉が出演番組で報告した。