フィギュアスケート・グランプリ（ＧＰ）ファイナル第２日（５日・愛知ＩＧアリーナ）――ペアのフリーはショートプログラム（ＳＰ）首位の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が１４７・８９点で２位となり、合計で今季世界最高の２２５・２１点をマークして３季ぶり２度目の優勝を飾った。

女子ＳＰは千葉百音（木下グループ）が７７・２７点で首位に立った。昨季世界選手権優勝のアリサ・リュウ（米）が２位、初出場の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が３位。ジュニア女子のフリーは島田麻央（木下グループ）がＳＰに続いて１位となり、合計２１８・１３点で４連覇を達成。ジュニア男子は中田璃士（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２位だった。

三浦「ミスがあっても自己ベスト」「伸び代ある」

ミラノ・コルティナ五輪の前哨戦と言える試合で、ペアの三浦、木原組はフリーでジャンプのミスが出たものの、自己ベストを更新して優勝。この種目で日本勢初の五輪メダル獲得へ、期待はますます膨らんだ。

今大会の会場がある名古屋は、２人の物語の始まりの地だ。フィギュアでは２０１４年ソチ五輪から団体戦が採用され、日本スケート連盟がカップル種目の強化を目指す中、１９年夏、ペア選手の相性を確認するトライアウトが名古屋市内で開かれた。

２人はそこで初めて一緒に滑った。木原は「最初から（滑りが）合った。滑り出してすぐ『スケートってこんなに伸びるんだな』と思った」、三浦は「相手を考えず、自分のタイミングで滑っても（動きが）合う。無理なく滑れる」と、運命の瞬間を振り返る。

時には他国のトップ選手に練習方法や技のコツを教えてもらって自らを磨き、けがや不振も乗り越えた。昨季は２度目の世界選手権制覇を果たし、木原は「１９年に、今の姿を想像もできなかった」と語る。

三浦は「ちょこちょことミスがあった中で自己ベストも出せて、まだまだ伸び代がある」と笑った。五輪まであと２か月。スコアも、息の合った動きも、さらに高まる。（岡田浩幸）