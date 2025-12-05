°ë»³¤µ¤ä¤«¡Ö¤à¤®¤å¤Ã¡×ÀÖ¥Ó¥¥Ë¸ø³«¡¡25¼þÇ¯¼Ì¿¿½¸¥¢¥Ê¥¶¡¼verÈ¯Çä
½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ë»³¤µ¤ä¤«¡Ê42¡Ë¤¬10·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¼Ì¿¿½¸¡ÖÍ¾±¤¡×¤¬¹¥É¾¤À¡£
¹¥É¾¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±ºî¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¥«¥Ã¥È¤ÇÁ´ÅÀ¹½À®¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¡Û°ë»³¤µ¤ä¤«¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¼Ì¿¿½¸¥¢¥Ê¥¶¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Øafterglow¡Ù¡×¤¬5Æü¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥±¥¢¥ó¥º¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾Ð´é¤Ï¤¸¤±¤ë¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ó¥¥Ë»Ñ¡¢¥ª¥È¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë±ð¤ä¤«¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¼Ì¿¿½¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÍ¾±¤¡×¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ê¥¶¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ï·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°áÁõ¤ä¸«¤É¤³¤í¤¬Ê£¿ô¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¥±¥¢¥ó¥º¤Î¹ëÅ¡¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡¢ÀÖ¤¤¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡£¸÷¤È±Æ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Èþ¤·¤¯¡¢Ä«¤Î¸÷¤ò¼õ¤±¤ÆÇò¤¤ÁÇÈ©¤¬µ±¤¯1Ëç¤À¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥±¥¢¥ó¥º¤ÎÆîÅì¤ËÉâ¤«¤Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥í¥¤Åç¤Ø¸þ¤«¤¦Á¥¾å¤Ç»£¤é¤ì¤¿¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÄ¬É÷¤ò´¶¤¸¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢°ë»³¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¡¢ÀÖ¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¹ðÃÎ¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö¡ô¤à¤®¤å¤Ã¡¡¡ô¤«¤ï¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃÜÀ¸¤á¤¤¤Ä¤â¤¤¤Ä¤â¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤µ¡Á¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¡¼¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ü¥Ç¥£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£