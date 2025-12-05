新車218万円！ 新「“4WD”コンパクトSUV」に大反響！ 「ターボ」エンジン×“ヨンク”初搭載！ 全長4m切りの“ちょうどいいサイズ”に「欲しい」の声も！ スバル「新レックス」が話題に

走りと実用性を両立したコンパクトSUVに注目集まる

スバルは2025年10月16日、コンパクトSUV「レックス」の4WDモデルを発表しました。

今回の追加により、ラインナップはガソリン、ハイブリッド、4WDとより幅広い選択肢が揃う形となりました。

ターボ＋4WDを搭載したスバル「レックス」登場！

レックスの初代は1972年に登場し、1992年まで軽自動車として3代にわたり販売されました。現行4代目は2022年に誕生したモデルで、ダイハツからのOEM供給により、トヨタ「ライズ」の姉妹車として展開されています。

2024年に一部改良、2025年6月にはハイブリッドモデルが追加されましたが、フルタイム4WDは未設定のままでした。今回ついに4WDが投入されたことで、ユーザー待望のラインナップ拡充となりました。

ボディサイズは全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mm。コンパクトながら張り出しフェンダーによってSUVらしい力強さを表現。内装には赤いシートパイピングが施され、スポーティな雰囲気を演出します。

パワートレインは4WD専用として1リッター直列3気筒ターボを採用し、最高出力98馬力・最大トルク140Nmを発生。1.5リッタークラスの動力性能を持ち、坂道や高速走行でも余裕の加速が期待できます。トランスミッションは全車CVTです。

4WDには「ダイナミックトルクコントロール4WD」を採用し、通常時は燃費に配慮して前輪駆動、スリップ時には後輪へ積極的に駆動力を配分。雪道や悪路でも安心感ある走りを実現します。

燃費（WLTCモード）はガソリン2WDが20.7km／L、ガソリン4WDが17.4km／L、ハイブリッド2WDは28.0km／Lを達成。

4WD専用の寒冷地仕様装備（フロントワイパーデアイサー・ヒーテッドドアミラー・シートヒーターなど）も標準となり、積雪地域では大きなメリットがあります。

安全装備は全車「スマートアシスト」を標準搭載し、「サポカーSワイド」を取得。最上級「Z」には全車速追従ACCなどの高度運転支援が備わります。

価格（消費税込）は「G 4WD」が218万7900円、「Z 4WD」が251万1300円。ガソリン2WDと比較して約10％〜14％の上昇に抑えられています。

SNSでは、新型レックス 4WDの登場に対して多くの好意的な反響が寄せられています。

その中でも特に多かったのが、「欲しい」「サイズ感がいい」といったコメント。全長4m以下という取り回しの良さと、4WD追加による安心感が評価されています。

また、パワートレインについては「1.0ターボはいいと思った」「走りは十分そう」といった声が多く、ターボ化による走行性能の強化を歓迎する反応も目立ちました。

一方で、「218万円は安い」「この価格で4WD＋ターボは魅力的」と、コストパフォーマンスの高さを評価する投稿も見られます。

その一方で、「水平対向なら良かったのに」という“スバルらしさ”を求める声も散見され、ブランドへの期待の高さもうかがえました。

総じて、新型レックスの4WDモデルはコンパクトSUVの新たな有力候補として注目を集めています。