2026年1月5日より放送開始されるTVアニメ『綺麗にしてもらえますか。』のオープニング主題歌「綺麗。」と、エンディング主題歌「若葉のころ」のシングルリリースの詳細が明らかとなった。

オープニング主題歌の「綺麗。」を担当するのは、10代～20代の若者を中心にYouTube登録者数37万人超えの人気を誇る歌い手のゆう。で、作詞・作曲を手がけたのはボカロP・じん。同曲は、ゆう。初のCDに収録される形でリリースとなり、初回限定盤（特典Blu-ray同梱）と通常盤の2形態での発売となる。

さらに、初回限定盤・通常盤それぞれのカップリング楽曲を担当するクリエイターも発表された。通常盤にはボカロP・作曲家・歌手の夏代孝明、初回限定盤にはナユタン星人がそれぞれ楽曲を提供している。また、ここでしか聞けないゆう。スペシャルCDがもらえる早期予約キャンペーンも開始している。

エンディング主題歌「若葉のころ」は作詞家・女優としても活躍する清浦夏実が担当。同曲は清浦本人の作詞による主人公・金目さんの優しい眼差しを描いた、ハートフルなポップソングとなっている。また、カップリング曲を含めた全楽曲は、北川勝利（ROUND TABLE）がプロデュースしている。

そして清浦の新アーティスト写真も発表された。本作のアーティスト写真・ジャケット写真は『綺麗にしてもらえますか。』の聖地、熱海で撮影された。さらに早期予約による店舗別アナザージャケットも特典として配布される。

なお、各楽曲は2026年1月5日24:00より先行配信を予定している。

アーティストコメント

ゆう。（オープニング主題歌 「綺麗。」）

初めまして！オープニング主題歌を担当させていただきます、ゆう。です。20歳という節目に、初めてアニメの主題歌を歌わせていただけることがとても嬉しいです！舞台となる熱海の綺麗な海を思い浮かべながら、作品に散りばめられた小さな日常のぬくもりや人とのつながりを大切に歌いました。心がほんのり温かくなる景色や気持ちを感じながら、アニメと共に楽しんでいただけたら幸いです！

じん（オープニング主題歌 「綺麗。」/作詞・作曲）

清潔で、透明感があって、整えられたもの。時間の中、姿形が変わっていくもの。汚れや傷が重なりあって、風合いを宿したもの。ふと、浮かぶ「綺麗」という言葉。人の心が染み込んだような、そんな言葉がテーマの曲です。

清浦夏実（エンディング主題歌 「若葉のころ」/作詞）

原作の第一印象は、金目さんのお仕事へのひたむきな姿勢や優しさ、日々の暮らしにそっと降りる木漏れ日や季節の気配でした。今回書き下ろした「若葉のころ」は、初夏であり、青春の瞬きであり、人生の一ページを描いた曲です。テレビアニメ『綺麗にしてもらえますか。』のエンディングは、清浦夏実にお任せください。

北川勝利（エンディング主題歌 「若葉のころ」/作 編曲）

高校生まで函館にいたので、海の近くの街での生活を想像するとその頃が浮かびました。自転車で文庫本だけ持って海岸沿いで過ごしてた午後の風景。原作の雰囲気とあの頃の自分の思い出や海の街の匂いとか盛り込めたら良いなと思いながら作りました。アコーステイックギターとストリングスの柔らかさ、途中から入ってくる木管楽器の温かさを感じていただけたら！！

（文＝リアルサウンド編集部）