静岡県内で1週間に報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり40.17人と「警報レベル」を超えています。感染者急増の背景として、指摘されているのが新たな変異株の存在です。

【写真を見る】静岡県内1医療機関あたり40.17人「警報レベル」インフルエンザ新変異株“サブクレードK”猛威

浜松市中央区の小児科「チルドレンクリニック」です。11月に入り、インフルエンザの感染者数が急激に増えたといいます。

＜チルドレンクリニック 辻徹院長＞

「11月くらいから増え始めて、11月の中旬、下旬と患者さんは多くなってきている。きょうは午前中に陽性の人が4人いた」

こちらの病院では、10月は1週間に15人程度だった感染者の数は、11月は週に約70人と、約5倍に膨れ上がっています。

＜鈴木康友知事（11月28日知事定例会見）＞

「早く警報入りした2023年は警報が13週間継続していて、今後、流行が長引く恐れもある」

記録に残る2002年以降、最も早く「警報」入りした県内。11月30日までの1週間の1医療機関あたりの感染者数は40.17人で、今季初めてマイナスに転じたものの依然、警報レベルが続いています。

イギリスなどで急拡大している「サブクレードK」

その背景として指摘されているのが「サブクレードK」と呼ばれる新たな変異株です。「サブクレードK」は南半球で出現し、イギリスなどで感染拡大しています。特に免疫を持っている人が少ないため感染しやすいということです。

医師はインフルエンザなど感染症にかからないために、対策の徹底が大切だといいます。

＜辻院長＞

「人混みに行くときはマスク、帰ってきたら手洗い・うがい、ワクチン接種をしていただくことが一番じゃないか」

年末年始にかけて人が集まる機会が増える中、県では、十分注意して生活してほしいと呼びかけています。