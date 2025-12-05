新潟市の小学校で児童が育てたコメを使った弁当の試食会が開かれました。児童たちは農業の大変さだけでなく、商品として人に味わってもらう喜びを感じていました。

新潟市西区の黒埼南小学校。12月5日、5年生のお昼の時間に並んだのはいつもの給食とは違うお弁当です。お弁当に使われているコメは…



【藤森麻友アナウンサー】

「季節は移り変わり、今は雪が積もっていますが、学校のすぐ隣にある田んぼで児童たちはコメを作っていました」





黒埼南小学校では、児童たちが授業の一環として地域の特産物である黒埼茶豆やコメを作っています。さらに今回、栽培だけでなく、商品化などを通じて農業ビジネスについても学んでもらおうと、児童たちが育てたコメのほか、茶豆など地元の食材を使ったお弁当を地域企業の協力のもと開発。この日は、そうして出来上がった弁当の試食会です。【児童】「おいしい」【児童】「コメはモチモチしていておいしい」【児童】「商品になったのがすごくうれしい。（これからは）大切に最後まで残さずに食べたいと思う」試食会には地域住民も招かれ、児童とともにお弁当を味わいました。【地域の人】「自分たちの（地域に）このような農産物があり、それらをどのように育て、海外にもどのように展開するかなど様々な大きな視点で考える第一歩にしてもらいたい」児童たちは地域の人と交流しながら、自分たちが作った農産物を味わってもらえる喜びを感じていたようでした。