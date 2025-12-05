２０２４年の国会議員の政治資金収入総額は前年比６・８％増の２６９億６７３６万円で、３年ぶりに増加したことが５日、読売新聞社の集計で分かった。

自民党派閥の政治資金問題を受けて政治資金パーティー収入は減少したものの、同年１０月の衆院選に向けて資金集めが活発化したとみられる。

内訳をみると、パーティーなどの事業収入は前年比５６％減の４０億１５３０万円で、大きく落ち込んだ。一方、個人からの寄付は同５０％増の４３億４４４８万円、政党支部に対する企業・団体献金は同２１％増の２８億４４０万円だった。

議員１人あたりの平均額は４００１万円となった。議員別の１位は高市首相の２億５５３７万円で、トップ１０は全員が自民議員だった。政党別では、自民が６２２６万円と１位で、国民民主党の２６６１万円、立憲民主党の２４７４万円、日本維新の会の１６１８万円が続いた。

集計の対象は、２４年末時点の国会議員のうち、資金管理団体と政党支部いずれかの政治資金収支報告書を提出した６７４人。集計は、総務相と各都道府県選挙管理委員会に提出された報告書を基にした。