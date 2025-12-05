モーニング娘。’２５の羽賀朱音（２３）と横山玲奈（２４）が５日、横浜アリーナで行われたコンサート「モーニング娘。’２５ コンサートツアー秋 〜Ｍｏｖｉｎ’ Ｆｏｒｗａｒｄ ｗｉｔｈ Ｈｏｐｅ〜 羽賀朱音・横山玲奈 卒業スペシャル」でグループとハロー！プロジェクトを卒業した。今後はともに芸能界を引退する。

羽賀は１２期メンバーとして約１１年２カ月活動。アンコールでは水色のドレスで登場し、ソロで「ゼロから始まる青春」を歌いあげた。グループ加入前は「アイドルになりたかったわけではなく、モーニング娘。になりたかった」と振り返り、時折涙ぐみながら「モーニング娘。は私の人生そのものです。悩んだことも、落ち込んだことも、それ以上にうれしかったことも、幸せで胸がいっぱいになったことも、全部、モーニング娘。が教えてくれた大切な時間でした！」と感謝した。

そして、「私は明日から、皆さまと同じオタクに戻ります」と笑わせた。「客席でモーニング娘。を見るのが、今の一番の楽しみです。この景色も、この気持ちも、来世までずっと忘れません。１１年間、本当にありがとうございました」と締めくくった。

１３期メンバーとして約８年１１カ月活動した横山は、「加療中のメニエール病の症状が強く出る」ことで１１月末まで３週間ほど休養していたが、無事に卒業コンサートに出席。持ち味の明るい笑顔を振りまいた。アンコールではピンク色のドレスで登場し、「横山玲奈は、モーニング娘を卒業します」と改めて宣言。「９年間、たくさんの間本当にありがとうございました！」と感謝を告げた。

横山はソロで「Ｐｌｅａｓｅ！自由の扉」を明るく披露。続いて、羽賀以外のメンバーと歌った「シャボン玉」では冒頭の印象的なソロを力強く歌って魅了した。

最後は「涙ッチ」を全員で歌い、感動的に締めくくった。アンコールが終わった後もファンの「朱音」「玲奈」コールが響き、２人が再登場。歓声に応えて、それぞれのアイドル人生に別れを告げた。