AKB48¤ÎOG77¿Í½¸·ë¡¡20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È½éÆü¤Ë¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢»³ËÜºÌ¡¢ÅÏÊÕÈþÍ¥µª¤é
¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤¬£µÆü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®£²£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ê£·Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¹ë²Ú£Ï£Ç¤¬Â¿¿ô½Ð±é¤¹¤ë£²£°¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È½éÆü¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£±¡¦£µ´üÀ¸¤Î¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡Ê£³£¹¡Ë¡£Á°ÅÄ°¡Èþ¡¢°¤Éô¥Þ¥ê¥¢¤Î£Ï£Ç¤È¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È½é¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡Ö¾å¤«¤é¥Þ¥ê¥³¡×¡Ê£²£°£±£±Ç¯¡Ë¤òÇ®¾§¡£¡Ö£²£°¼þÇ¯¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤éÂç´¿À¼¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö£²£°¼þÇ¯¤Î½éÆü¡¢¤ß¤ó¤ÊÄÙ¤¹¤Ä¤â¤ê¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¡¢£±£²Ç¯¤Î£Á£Ë£ÂÁªÈ´ÁíÁªµó¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¼«¿È¤ÎàÌ¾¸Àá¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ì¤Ð¡¢»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×£Ï£Ç¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢£Î£Í£Â£´£¸¤Î¶ÌËÜºÌ¡Ê£³£²¡Ë¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ê¥®¥¤¥Á¡×¤òÈäÏª¡£¡Ö£²£°¼þÇ¯¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ºÇ¹â¤Î£±Æü¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡¢¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤ÎÅçºêÍÚ¹á¡Ê£³£±¡Ë¤ä¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê£³£´¡Ë¡¢ËÜÅÄ¿ÎÈþ¡Ê£²£´¡Ë¡¢²¬ÅÄÆà¡¹¡Ê£²£¸¡Ë¡¢£Î£Í£Â£´£¸¤ÎÅÏÊÕÈþÍ¥µª¡Ê£³£²¡Ë¡¢½ÂÃ«Æäºé¡Ê£²£¹¡Ë¡¢£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê£²£¸¡Ë¡¢£È£Ë£Ô£´£¸¤ÎÌð¿áÆà»Ò¡Ê£²£´¡Ë¡¢ÅÄÃæÈþµ×¡Ê£²£´¡Ë¡¢¥Á¡¼¥à£¸¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤éÁíÀª£·£·¿Í¤Î£Ï£Ç¤¬½Ð±é¡£¹â¶¶¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬£Á£Ë£Â¤ÎÎò»Ë¤òËÂ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃç´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¼ÄÅÄ¤¬¡Ö³§¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤±þ±ç¤Ç£²£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡££²£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤â¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤ª¤¬¤±¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¹â¶¶¤Ï¡ÖÂ´¶ÈÀ¸¤¬½¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡£¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£