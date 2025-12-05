新日本プロレス５日大阪大会「ワールドタッグリーグ」Ａブロック公式戦で、極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＥＶＩＬ、ドン・ファレ（４３）組がエル・デスペラード、石川修司組から４勝目をあげた。

セコンドの２代目ディック東郷（ＳＨＯ）の無法アシストが勝利をもたらした。劣勢のＥＶＩＬが合体パワーボムを狙われたところで、２代目東郷が介入し石川を場外へと追いやる。さらにスポイラーズチョーカーをデスペラードに手渡してレフェリーの混乱を誘うと、そのスキにＥＶＩＬが急所攻撃を狙っていった。

これはデスペラードに防がれたものの、ＥＶＩＬもピンチェ・ロコは極めさせない。バックローリングクラッチホールドをキックアウトしてロープ際に飛ばすと、待ち受けていた２代目東郷がイス攻撃。そのまま一気にＥＶＩＬ（変型大外刈り）をさく裂させて３カウントを奪ってみせた。

２代目東郷の肩を借りてバックステージにたどり着いたＥＶＩＬは「見ての通り、ノーダメージだコノヤロー！ この男が何たるかを知ってるか？ ザ・スポイラー、すべてを台無しにする男だ。分かったか、よく覚えとけ」と豪語。２代目東郷も「そういうことじゃオラ！ 後輩の分際で、先輩の言うことちゃんと聞かねえからそうなるんだ」と勝ち誇っていた。