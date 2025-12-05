新日本プロレス５日大阪大会「ワールドタッグリーグ」Ａブロック公式戦で、鷹木信悟（４３）、ドリラ・モロニー（２８）の「ＷＡＲ ＤＲＡＧＯＮＳ」が矢野通（４７）、ボルチン・オレッグ（３２）組から４勝目をあげた。

ボルチンとド迫力の肉弾戦を展開したモロニーは、雪崩式ボルチンズリフトを浴びて大ダメージを負う。それでも鷹木のカットが間に合うと、モロニーがザ・ゴア（スピアー）をさく裂させて試合の流れを引き戻した。

猛威を振るったボルチンを鷹木がパンピングボンバーで場外へ追いやり、矢野に狙いを定めて勝負に出る。６３４（ダブルの急所攻撃）を阻止し、ヘッドバットを同時発射。鷹木のショートレンジパンピングボンバーから最後はＷＡＲ ＤＲＡＧＯＮＳ（合体式ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ）で激闘を制した。

Ａブロックは最終公式戦（８日、広島）を残して４チームが勝ち点８で並ぶ大混戦。最終戦で同じく２敗の毘沙門（後藤洋央紀＆ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ）と対戦する鷹木は「後藤洋央紀はＩＷＧＰ失って、ハリウッドの撮影が終わってもう燃え尽きたろ？ やりたいことすべてやったろう。最後にオイシイところは俺たちキタキタブラザーズ改めＷＡＲ ＤＲＡＧＯＮＳが勝って、（決勝）トーナメント進んでやるよ」と腕をぶしていた。