【ワシントンＤＣ（米国）５日＝岩原正幸】２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会が５日（日本時間６日午前２時）、米ワシントンで行われる。ＦＩＦＡランク１８位の日本は「ポット２」に入り、１次リーグで対戦する３チームが決定する。

＊ ＊ ＊

１０年南アフリカ大会は【カメルーン】、【オランダ】、【デンマーク】と同じＥ組に入った。

当時の日本のＦＩＦＡランクは４５位で、格上３か国と同組となる形となったが、カメルーン（同１９位）、デンマーク（同３６位）の下馬評は決して高くなく、自国開催以外の大会で初の決勝トーナメント進出も期待された。

初戦のカメルーン戦（１〇０）は、１トップ起用の本田圭佑の決勝点で勝利。第２戦のオランダ戦（０●１）は敗れたが、得失点差のマイナスなしで最終戦のデンマーク戦を迎えることに成功。デンマーク戦では本田圭佑と遠藤保仁に直接ＦＫ弾が飛び出し、３―１で快勝した。

２勝１敗の勝ち点６で２位通過となり、決勝トーナメント１回戦ではパラグアイと対戦。０―０で迎えたＰＫ戦の末に涙をのみ、１６強敗退となった。

◆２６年北中米Ｗ杯組み合わせ抽選 出場４８チームをＡ〜Ｌの１２組に分ける。ポット１には開催国の米国、メキシコ、カナダのほか、アルゼンチンやスペイン、フランス、ブラジルなどの強豪国が集う。日本はポット２。ポット３はノルウェーやエジプトが難敵か。ポット４はプレーオフ突破組も入るため、イタリアが名を連ねる可能性がある。