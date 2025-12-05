【ワシントンＤＣ（米国）５日＝岩原正幸】２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会が５日（日本時間６日午前２時）、米ワシントンで行われる。ＦＩＦＡランク１８位の日本は「ポット２」に入り、１次リーグで対戦する３チームが決定する。

０６年ドイツＷ杯で日本は【オーストラリア】、【クロアチア】、【ブラジル】と同じＦ組に入った。オーストラリアは当時オセアニア代表として出場しており、クロアチアは９８年フランスＷ杯以来２度目の同組。ブラジルは当時ＦＩＦＡランク１位だった。

この大会は対戦順がカギとなった。オーストラリア→クロアチア→ブラジルと、徐々に相手のレベルが上がっていく順番となっており、初戦のオーストラリア戦の重要度が極めて高く、そのため初戦で敗れたことが尾を引いた。

オーストラリア戦（１●３）は中村俊輔のゴールで先制しながらも、相手のパワープレーに屈し後半３９分以降に悪夢の３失点を喫した。

第２戦クロアチア戦（０△０）はスコアレスドローに終わり、第３戦のブラジル戦で複数得点での勝利が求められる絶体絶命の状況に陥った。結果、玉田圭司のゴールで先制するも王国ブラジルに１―４で大敗。２大会連続の決勝トーナメント進出を逃した。

◆２６年北中米Ｗ杯組み合わせ抽選 出場４８チームをＡ〜Ｌの１２組に分ける。ポット１には開催国の米国、メキシコ、カナダのほか、アルゼンチンやスペイン、フランス、ブラジルなどの強豪国が集う。日本はポット２。ポット３はノルウェーやエジプトが難敵か。ポット４はプレーオフ突破組も入るため、イタリアが名を連ねる可能性がある。