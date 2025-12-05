【ワシントンＤＣ（米国）５日＝岩原正幸】２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会が５日（日本時間６日午前２時）、米ワシントンで行われる。ＦＩＦＡランク１８位の日本は「ポット２」に入り、１次リーグで対戦する３チームが決定する。

＊ ＊ ＊

０２年日韓Ｗ杯で日本はＨ組に入り【ベルギー】、【ロシア】、【チュニジア】と同組となった。

当時の日本のＦＩＦＡランキングは３２位で、ランク上位３か国と同組（ベルギー２３位、ロシア２８位、チュニジア３１位）となる形となったが、開催国として「ポット１」に入ったこともあり、Ｗ杯初勝利や初の決勝トーナメント進出も期待される組み分けとなった。

初戦のベルギー戦（２△２）では、１点を先行されながらも鈴木隆行、稲本潤一がゴール。１―２から１点を返されたものの、史上初の勝ち点を手にした。

ロシアとの第２戦（１〇０）では稲本が２戦連続ゴールを挙げ、歴史的なＷ杯初勝利をマーク。続く第３戦でも森島寛晃、中田英寿のゴールでチュニジアを一蹴し、Ｈ組１位で決勝トーナメント進出を決めた。

トーナメントでは１位突破の恩恵を生かせず、１回戦でトルコに０―１で敗れ、トルシエジャパンの挑戦は幕を閉じた。

◆２６年北中米Ｗ杯組み合わせ抽選 出場４８チームをＡ〜Ｌの１２組に分ける。ポット１には開催国の米国、メキシコ、カナダのほか、アルゼンチンやスペイン、フランス、ブラジルなどの強豪国が集う。日本はポット２。ポット３はノルウェーやエジプトが難敵か。ポット４はプレーオフ突破組も入るため、イタリアが名を連ねる可能性がある。