パワー系愛され俳優マ・ドンソクが企画・原案・主演を務めるホラーアクション『悪魔祓い株式会社』（12月12日公開）の入場者プレゼントが明らかになった。

悪魔崇拝カルト集団が台頭する街を舞台に、バウ社長（マ・ドンソク）率いる“悪魔祓い株式会社”の決死の戦いを描く本作。入場者プレゼントは、悪魔祓い株式会社の特製冷蔵庫マグネット。公開初日の12月12日(金)より、対象劇場での鑑賞者に数量限定で配布される。水道修理などの販促用マグネット広告を思わせる小粋なデザインで、社員３人の写真とともに「おまかせください 悪魔トラブル」「ご用命は悪魔祓い株式会社」「確かな拳、確かな祓い」といったたのもしいキャッチコピーが並んでいる。冷蔵庫に貼っておくと毎日ニンマリできそう。

また、本作のプロダクションドキュメンタリー映像も併せて解禁。メイキング映像や、マ・ドンソクほかキャストのインタビュー、イム・デヒ監督ほかスタッフのインタビューが収められている。アクションもオカルトも全力の本作を、ぜひ劇場でお楽しみあれ。

＜入場者プレゼント概要＞

“悪魔祓い株式会社”特製冷蔵庫マグネット

・配布期間:12 月 12 日(金)~

※数量限定。先着順での配布となるため、在庫がなくなり次第終了。

・配布場所：映画『悪魔祓い株式会社』を12月12日より公開する劇場

『悪魔祓い株式会社』

12月12日（金）TOHOシネマズ日比谷 他 全国ロードショー

