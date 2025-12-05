ÃæÂ¼»âÆ¸¡¢½é²»¥ß¥¯¤È¤Î¡ÈÄ¶²ÎÉñ´ì¡É¤¬10¼þÇ¯¡¡Â©»Ò¤ÎÍÛ´î¡¦²Æ´´·»Äï¤â¶¦±é
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼»âÆ¸¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤¬¡¢4Æü¤ËÅìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¾¾ÃÝÁÏ¶ÈÉ´»°½½¼þÇ¯¡Ö½½Æó·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¡Ù¡Ê26ÆüÀé°¬³Ú¡ËÂè°ìÉô¤ÎÄ¶²ÎÉñ´ì Powered by IOWN¡ØÀ¤³¦²Ö·ë»ì¡Ê¤»¤«¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤à¤¹¤Ö¤³¤È¤Î¤Ï¡Ë¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Â©»Ò¤ÎÃæÂ¼ÍÛ´î¤¯¤ó¡Ê7¡Ë¤ÈÃæÂ¼²Æ´´¤¯¤ó¡Ê5¡Ë¤Î·»Äï¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¤Î½é²»¥ß¥¯¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉñÂæ¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÈÄ¶²ÎÉñ´ì¡É¤¬½½¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³ÆÃÏ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¿5ºîÉÊ¤Î¼ñ¸þ¤ä¸«¤É¤³¤í¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À±éÌÜ¤Ç¤¹¡£
¹ë²÷¤Ê²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ÉñÉ±Ìò¤Î½é²»¥ß¥¯¤µ¤ó¤Ï¤¹¤À¤ì¤ÎÃæ¤«¤éÅÐ¾ì¤·¡¢¤¢¤Ç¤ä¤«¤ÊÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿·àÃæ¤Ç¡¢»âÆ¸¤µ¤ó¤¬¶Ð¤á¤ë¸»Íê¸÷¤¬¡Ö¼ÇµïÆø¤ª¤¦ÌÚÈÔÄ®¡¢¸«»ö¤ÊÄ¯¤á¤¸¤ã¤Î¤¦¡×¤È¸À¤¤²ÖÆ»¤òÊâ¤¯¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬¿¶¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÍÛ´î¤¯¤ó¤È²Æ´´¤¯¤ó¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ó¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤ÈÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿Î©¤Á¤Þ¤ï¤ê¤òÈäÏª¤·´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢½é²»¥ß¥¯¤µ¤ó¤Î¡Ø¥í¥ß¥ª¤È¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¡ØTell Your World¡Ù¡ØÀéËÜºù¡Ù¤Î¶Ê¤ÇÉñÂæ¤ÈµÒÀÊ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬µ±¤¯Ãæ¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢»âÆ¸¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬Ä¶²ÎÉñ´ì¡ª¡¡¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢Ëë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»âÆ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¸ø±é¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê¤Ò¤ÈÌò¤Ò¤È¸À¡Ë¤Ç¡Ö¡ØÄ¶²ÎÉñ´ì¡Ù¤Î½½Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤¢¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Ëë³«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£