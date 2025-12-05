ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「アンタにどれだけお金かけたと思ってるの!?」女手一つで育ててくれ… 「アンタにどれだけお金かけたと思ってるの!?」女手一つで育ててくれた母親が豹変！ いったい何があったの？ 「アンタにどれだけお金かけたと思ってるの!?」女手一つで育ててくれた母親が豹変！ いったい何があったの？ 2025年12月5日 21時10分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 今まで育てて貰ったから、お金を出してあげたい気持ちがないわけではありません…。でも、子どもも生まれた今、家系をやりくりをしている中で、払ってもらって当たり前と思われてしまうのはちょっと辛い…。何よりも、これまでと違う母の態度が気がかり。そこに実の妹も入ってきて…。波乱の予感しかしません。妻にタカる義母たち(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】妻にタカる義母たち 「たかがパートでしょ？」夫の冷たさに耐え続ける日々の中、運命を揺るがす出来事が!?【宝くじで3億円当たりました Vol.1】 3億円の当選は確実！ 妻の胸に芽生えた固い決意「このお金は…」【宝くじで3億円当たりました Vol.2】