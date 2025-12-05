LINEマンガ「宴2025 WINTER」開催　最大150マンガコイン獲得のクエスト＆“宴ガチャ”実施

電子コミックサービス「LINEマンガ」キャンペーン「LINEマンガ 宴（UTAGE）2025 WINTER」が12月5日（金）から12月25日（木）まで開催される。

【写真】「LINEマンガ 宴（UTAGE）2025 WINTER」

本キャンペーンでは週替わりでクエストイベントが実施。「\0パスで読もう」「ガチャチケットを使おう」などの「LINEマンガ」アプリの人気機能を楽しめるクエストをクリアすると、それぞれガチャチケットやクーポンといったお得なアイテムをゲットすることができる。

また週替わりクエストを1週間の期間内に全てクリアすると50マンガコインがプレゼント。3週間にわたり全てのクエストをクリアした場合には、合計150マンガコインをゲットすることができる。

「LINEマンガ 宴（UTAGE）2025 WINTER」の期間中、毎週150作品以上を対象とした無料話増量や、1等が「100マンガコイン」かつハズレなしで時短アイテムなどの報酬が当たる「宴ガチャ」も開催。「宴ガチャ」は結果画面からXでシェアをするともう1度挑戦できる仕様となっている。そのほか話題作や人気作の日替わり全話無料公開なども実施される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）