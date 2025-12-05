　5日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比270円高の5万750円と急伸。日経平均株価の現物終値5万491.87円に対しては258.13円高。出来高は2431枚となっている。

　TOPIX先物期近は3370.5ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は7.94ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50750　　　　　+270　　　　2431
日経225mini 　　　　　　 50745　　　　　+265　　　 44702
TOPIX先物 　　　　　　　3370.5　　　　 +12.5　　　　2803
JPX日経400先物　　　　　 30375　　　　　 +95　　　　 390
グロース指数先物　　　　　 661　　　　　　+0　　　　 219
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース