日経225先物：5日22時＝270円高、5万750円
5日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比270円高の5万750円と急伸。日経平均株価の現物終値5万491.87円に対しては258.13円高。出来高は2431枚となっている。
TOPIX先物期近は3370.5ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は7.94ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50750 +270 2431
日経225mini 50745 +265 44702
TOPIX先物 3370.5 +12.5 2803
JPX日経400先物 30375 +95 390
グロース指数先物 661 +0 219
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
