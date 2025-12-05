賞味期限10分！今年もルタオ本店から「ふわほろモンブラン～ピスターシュ～」が数量限定で登場（小樽市）
2025年12月31日（水）まで、『小樽洋菓子舗 ルタオ本店』にて、人気スイーツ『ふわほろモンブラン』の冬の限定フレーバーとして、鮮やかな彩りと芳醇な風味が特徴の『ふわほろモンブラン～ピスターシュ～』が販売されています。画像：株式会社ケイシイシイ
『ふわほろモンブラン』は、賞味期限10分のできたてモンブラン。オーダーを受けてから作られ、仕上げのモンブランクリームは提供時に、スタッフが目の前で絞って完成します。
そんな『ふわほろモンブラン』から、『小樽洋菓子舗 ルタオ本店』限定で今年もピスタチオ味が登場！画像：株式会社ケイシイシイ
ジャージーミルクアイスとミルキーでコクのあるオリジナル生クリームを、1㎜の口金から絞り出される極細モンブランクリームで優しく包み込み、イタリア産ピスタチオと和栗を掛け合わせた、コク深い味わいのマロンクリームを絞りたてで楽しむことができます。詳細情報
ふわほろモンブラン～ピスターシュ～
価格：1,650円
販売期間：2025年12月31日（水）まで
販売場所：小樽洋菓子舗 ルタオ本店
※オープン9:00～12:00までの数量限定商品
ナッツの女王といわれるピスタチオの香ばしく濃厚な味わいに、お好みでジャージーミルクソースをかけて味わう『ふわほろモンブラン～ピスターシュ～』。
賞味期限10分…！できたての冬だけの特別なスイーツをぜひ味わってみて。文／北海道Likers
※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。
※文中の価格はすべて税込みです。