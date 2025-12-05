±©²ì¼ë²»¡¡¥â¡¼Ì¼¡£Â´¶È¡ÖÌÀÆü¤«¤é¡¢³§¤µ¤Þ¤È¤ª¤Ê¤¸¥ª¥¿¥¯¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡×·ÝÇ½³¦°úÂà
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç25¤Î±©²ì¼ë²»¡Ê23¡Ë¤¬5Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡ÖÂ´¶È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿½©¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£Æ±¥é¥¤¥Ö¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤È¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤éÂ´¶È¤·¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¡£¡¡¡Ö¥é¥ô¡õ¥Ô¥£¡Á¥¹¡ªHERO¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Ã¡£¡×¤Ç³«Ëë¡£ºÇ¸å¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿º£·î3ÆüÈ¯Çä¤Î¿·¶Ê¡Ö¤Æ¤«¡¡HAPPY¤ÎHAPPY¡ª¡×¡Ö»ä¤Î¥é¥ß¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ª¡¼¥Í¡×¤Ê¤É¤òÂ³¤±¤¿¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤ÏÂ´¶È°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¡Ö¥¼¥í¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÀÄ½Õ¡×¤ò¥½¥í²Î¾§¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¡¢12·î5Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤Ï¡¢12ºÐ¤Î»þ¤ËÂç¹¥¤¤Ê¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤¬²Î¤¦Æ¸ÍØ¤òÊ¹¤¤¤Æ°é¤Ã¤¿¤«¤é¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¤â¤¦¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡£¾ï¤Ë¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¥°¥Ã¥º¤òÇã¤¦¤³¤È¤â¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ó¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËèÆüÆ°²è¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ö¥í¥°¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¿ä¤·¥«¥é¡¼¤Î¿å¿§¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Ú¥ó¤òÉ®È¢¤ËÆþ¤ì¤Æ¡Ä¡È¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡É¤È¤«¡¢°ÕÌ£¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤°¦¤ò¤Í¤¸¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢º£¤Ç¤â¥Ï¥Ã¥¥ê¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¡ÈÂç¹¥¤¡É¤¬Çö¤ì¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ªÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÀèÇÚÊý¤ÈÆ±¤¸»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Æ±´ü¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤òÊ¬¤«¤Á¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤È¤ª¤·¤¹¤®¤ë¸åÇÚ¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë»ä¤Î¿ÍÀ¸¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡È¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¹°ìÊý¤Ç¤·¤¿¡£
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ï¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Çº¤ó¤À¤³¤È¤â¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤³¤È¤â¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤¦¤ì¤·¤µ¤È¹¬¤»¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢Á´Éô¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤¦¤È»ä¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ä¤Î¸«²ò¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¡¢¿ÍÁ°¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é»ä¤Î¹¥¤¤Ê»ä¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬¡¢»ä¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÌÀÆü¤«¤é¡¢³§¤µ¤Þ¤È¤ª¤Ê¤¸¥ª¥¿¥¯¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£µÒÀÊ¤Ç¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¡¢º£¤Î»ä¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·Ê¿§¤â¡¢¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤â¡¢ÍèÀ¤¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£11Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¥â¡¼Ì¼¡£¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤¿¾¯½÷¤¬Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ÆÌó11Ç¯2¥«·î¡£ºÇ¸å¤Î¸ø±é¤ÇÌó1Ëü1000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
¢¡±©²ì¼ë²»¡Ê¤Ï¤¬¡¦¤¢¤«¤Í¡Ë2002Ç¯¡ÊÊ¿14¡Ë3·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ä¹Ìî»Ô½Ð¿È¡£14Ç¯9·î¤Ë12´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¤¢¤«¤Í¤Á¤ó¡×¡£164¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿O¡£