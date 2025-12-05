1/4¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£²æ¡¢·ý¤ÈÂ¤·Á¤ò¶Ë¤á¤·¡Ø¥¹¥È6¡Ù¹ëµ´¡¢26Ëü±ßÌé
¤³¤³¤Þ¤Çºî¤ê¹þ¤á¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£
¥²¡¼¥à¤ä¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥Õ¥å¥®¥å¥¢²½¡£¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö¥¹¥È6¤Î¹ëµ´¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö¤¦¤Ì¡£¡×¤¯¤é¤¤¤ÎÈ¿±þ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ä¤¬¡¢º£²ó¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Prime 1 Studio¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼6 ¹ëµ´ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Ü¡¼¥Ê¥¹ÈÇ¡×¡£
1/4¥µ¥¤¥º¡ÊÂæºÂ´Þ¤áÌó60cm¡¢¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥¦¥©¡¼¥ë´Þ¤á69cm¡Ë¡¢¿äÄê½ÅÎÌÌó24.6kg¤È¤¤¤¦¡¢Ä¶Àä¥¬¥Á¤Ê¥¬¥Á¹ëµ´¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬À¸¤Þ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹ëµ´¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼+Â¤·Á¤È¤·¤Æ¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤¬¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä
¤³¤Î1/4¹ëµ´¡¢¼Ì¿¿¤Î»£¤êÊý¤¬¾å¼ê¤¤¡£¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÂ¤·Á¤¹¤´¤¹¤®¤ó¤«¡©
¤³¤Á¤é¤Ï¥²¡¼¥àÆâ¤Î¹ëµ´¤ÎÉ¬»¦µ»¡Ê²ÒÔ¯¡Ë¤Î±é½Ð¥Ý¡¼¥º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È±óÌÜ¤Ç¸«¤ë¤È¥²¡¼¥à²èÌÌ¤È¸«Ê¬¤±¤Ä¤«¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¡£
ÂÎ»éËÃÎ¨°ì·å¤Ç¤¢¤í¤¦¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¶ÚÆù¡¢Éâ¤½Ð¤ë·ì´É¡¢»¦µ¤¤Ë¤Ê¤Ó¤¯È±¤Ê¤É¡¢Â¤·Á¤Îºî¤ê¹þ¤ß¤Î¹â¤µ¡£¤³¤ì¤¬Î©ÂÎ¤À¤È»×¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶²ÉÝ¤¹¤é´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥²¡¼¥à¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÊNot¿Í´Ö¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢ÉÁ¼Ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò´¶¤¸¤ëºî¤ê¹þ¤ß¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¸½¼Â¤ËÎ©ÂÎ²½¤¹¤ëºî¤ê¹þ¤ß¡£Î¾¼Ô¤Îµ¤¹ç¤ÎÆþ¤êÍÍ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢Äê²Á26Ëü3890±ß¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢
¹ø¾å¤ÏÄ¾Î©¥Ý¡¼¥º+É¬»¦µ»¡Ê²ÒÔ¯¡Ë¤Î¹½¤¨¤Î¾åÈ¾¿È¤âÍÑ°Õ¡£
Î¾¼ê¤ÏÊ¿¼ê¤È·ý¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥¹¥¿¥ó¥É¡¢ÊÒÊý¤Î¾åÈ¾¿È¤ò¶»Áü¤Ë¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢Í¾¤¹¤³¤ÈÌµ¤¯1/4¹ëµ´¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡Ä
¥Ù¡¼¥¹¡ÊÅÚÂæ¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇØÃæ¤Î¡ÖÅ·¡×¤ÈÎ¾ÌÜ¤ÏLED¤Ç¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦Ëâ½ü¤±¤¸¤ã¤ó¤³¤ì¡£
¼«¼¼¤ä¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¾þ¤ë¤âÎÉ¤·¡¢¸¼´Ø¤ËÃÖ¤¯¤âÎÉ¤·¡£¡Ä¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤â¤Î¡¢26Ëü¤Ï¥Ý¥¤¥Ý¥¤Çã¤¨¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤¢¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸ÅÍè¤è¤ê¤Î¹ëµ´¿ä¤·¤À¤È¤·¤Æ¤â¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥¤¤òÌ¥¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ÂÊª¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤è¤Í¡Ä¡ª
¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼6 ¹ëµ´ ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Ü¡¼¥Ê¥¹ÈÇ¡×¤ÏÍ½ÌóÈÎÇäÀ©¤Ç¡¢È¯Á÷Í½Äê¤Ï2027Ç¯2·î¡Á5·î¤´¤í¡£¤½¤Î»þ¤Þ¤Ç¡Ø¿´¤Î¥Æ¥£¥¢S¤Ï¹ëµ´¤À¡Ù¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÀ½ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Source: Prime 1 Studio