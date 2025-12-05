着た瞬間 → 優勝を確信！【しまむら】マニアがGETした♡「おしゃれセーター」

冬コーデの主役として活躍するセーター。おしゃれで人と差がつく一枚を、手に取りやすい価格で見つけるなら【しまむら】が狙い目かも。今回はマニアがGETした「おしゃれなセーター」をご紹介。一点投入でコーデがパッとあか抜けそうなので、ぜひチェックしてみて。

大胆ロゴでコーデをおしゃれに格上げ

【しまむら】「モールラインロゴTU」\1,969（税込）

胸元に入った大胆なブラックロゴが印象的なセーター。裾と袖口は太めのリブ仕上げになっており、丸みを帯びたシルエットが魅力です。ベースはホワイトなので派手になりすぎず、大人コーデに取り入れやすいのもポイント。@aiaimama.v.v.vさんは「着た瞬間、「はい、優勝～」ってなった」と絶賛。

冬コーデにあたたかみをプラスするセーター

【しまむら】「キモウカラーニットPO」\1,639（税込）

優しいピンクカラーと、もこもことした表面の質感が素敵なセーター。コーデに取り入れるだけでパッと華やかな雰囲気をプラスでき、おしゃれ見えしそうです。ゆったりとしたシルエットにショートな丈感のバランスが、トレンド感をプラス。ボートネックも相まって、程よくラフな印象で大人コーデを格上げできるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aiaimama.v.v.v様、@chiikotop様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M