これ100均一でいいの！？（喜）【ダイソー】売り切れ注意ッッ♡「キャラクターシール」

平成リバイバルで再びブームになっているシール帳。人気キャラクターのシールを求めて、いろいろなお店をまわっている方も多いのではないでしょうか。今回は【ダイソー】で買える「キャラクターシール」をご紹介。見つけたら即GETがおすすめです。

意外なところにシール！「サンリオ ポチ袋」

可愛いポチ袋はお年玉以外にも使い道がさまざま。実はダイソーで販売されているサンリオのポチ袋には、シールがついているものがあるそう。@nanaironotobira2さんは「シールを集めている人にはラッキー」と思わぬ発見に大興奮。\110（税込）で、ポチ袋だけでなくシールもGETできてしまうなんてお得ですよね。お年玉の時期には、ラインナップが増えるのでぜひチェックしてみてください。

なにが出るかわくわく「サンリオシール」

サンリオキャラクターのシールがランダムで入っている「サンリオキャラクターズ シール」も1つ\110（税込）で販売されています。種類は、キティ・マイメロ・シナモロール・ポチャッコなど全10種類。何が出るかわからないので、推しが出るまでチャレンジしてしまいそうです。1シート5枚で、すべて違うデザインのシールなのもうれしいポイント。見つけたらぜひ

チャレンジしてみてください。

これダイソーにあるの！？「たまごっちシール」

@gnm.aoさんが「ダイソーでみっけた！」と激推しするこちらは、たまごっちのシール3種類。ダイソーではすべて1つ\110（税込）で販売されています。大きめ・小さめ・ラッピング用など、いろいろな種類があって全部欲しくなってしまいそう。ラッピングシールにはTHANK YOUやFOR YOUの文字がデザインされていて、ちょっとしたプレゼントに貼るだけでワンポイントになりそう。たまごっち好きは要チェックです。

品切れ店舗もあり「サンリオ クリスマスシール」

@198_0kさんのイチオシは、クリスマスデザインがキュートなサンリオキャラクターのシール。シートタイプとフレークタイプが販売されていますが、イベントものは人気が高いため品切れになっている店舗もあるかもしれません。フレークシールはそのまま交換できるので、シール帳に貼らずにプレゼントとして渡すのも良さそう。8デザインが40枚入で\110（税込）と、コスパもいいのでぜひ探してみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nanaironotobira2様、@gnm.ao様、@198_0k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A