「モーニング娘。’２５」が５日、横浜アリーナで全国ツアーのファイナル公演を迎えた。

２０２５年の集大成を飾った。ツアー以外も含め今年ラストとなる単独公演にリーダーの野中美希は「盛り上がって盛り上がって盛り上がっていきましょう！」とシャウト。３日に発売した両Ａ面の新曲「てか ＨＡＰＰＹの ＨＡＰＰＹ！／私のラミンタッチオーネ（Ｌａｍｅｎｔａｚｉｏｎｅ）」など全３５曲をパフォーマンスし、集まった約１万１０００人のファンを魅了した。

今年はリーダーと副リーダーにそれぞれ野中と牧野真莉愛が新しく就任。新体制となった一年について野中は「本当に苦しくもがいてきた日々もたくさんありました」と振り返った。

さらに、ＳＮＳトラブルで活動を休止したメンバーもいたことから「２０２５年は平坦（へいたん）な道ではなかった。想定外なこともたくさん起こりました」とポツリ。「どうなっちゃうんだろう？って思うこともありました」と包み隠さず話した。

それでも、「なにより、ファンのみんなが支えてくれました」と顔を上げる。「もう一度頑張ろうと思わせてくれた。皆さんにとって太陽みたいな存在になれたら良いなと思います。これから進化を遂げて成長します。ファンの皆さんと一緒に飛躍したいです」。苦難を乗り越えた先には、きっと輝かしい未来が待っている。そう信じて、モー娘。は歩みを進めていく。