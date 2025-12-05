「モーニング娘。’２５」が５日、横浜アリーナで全国ツアーのファイナル公演を迎えた。この日をもって卒業し、芸能活動も終了する横山玲奈と羽賀朱音にとっては、アイドル人生の集大成。リーダーの野中美希は「盛り上がって盛り上がって盛り上がっていきましょう！」とシャウトし、集まった約１万１０００人のファンを沸かせた。

ステージでは、３日に発売した両Ａ面の新曲「てか ＨＡＰＰＹの ＨＡＰＰＹ！／私のラミンタッチオーネ（Ｌａｍｅｎｔａｚｉｏｎｅ）」など全３５曲をパフォーマンス。卒業する２人のソロ曲もそれぞれアンコールで披露した。

１１年間活動した羽賀は「モーニング娘。は私の人生そのものです。悩んだことも落ち込んだこともそれ以上にうれしさと幸せで胸がいっぱいになったことも全部モーニング娘。に教えてもらった大切な時間でした」と感謝。時折、声を震わせつつも「応援してくださるあなたの優しさが、私をここまで連れてきてくれました」と笑顔を輝かせた。

２０１６年から活動した横山も「９年間、たくさんの愛をありがとうございました」としみじみ。客席からの温かい拍手を受け、最後は満面の笑みを浮かべていた。