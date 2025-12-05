【ワシントンＤＣ（米国）５日＝岩原正幸】２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会が５日（日本時間６日午前２時）、米ワシントンで行われる。ＦＩＦＡランク１８位の日本は「ポット２」に入り、１次リーグで対戦する３チームが決定する。

＊ ＊ ＊

日本がＷ杯初出場を果たした９８年フランス大会において、日本はＨ組に入った。同組は【アルゼンチン】【クロアチア】【ジャマイカ】の３か国だった。

アルゼンチンを除く３か国が全て初出場国となり、組み合わせに恵まれた側面もあった日本だが、初のＷ杯は、３戦全敗とほろ苦い結果となった。

初戦のアルゼンチン戦は０―１での敗戦。世界的ストライカー・ＦＷバティストゥータにゴールを許し、スコア以上の差を見せつけられた初陣となった。第２戦でも、この大会で最終的に３位に入ったクロアチアに０―１で敗れた。

第３戦は２敗同士の対決となったジャマイカ戦。Ｗ杯初勝利も期待されたが、前半に先制を許し、後半９分に追加点を奪われて万事休す。同２９分にＦＷ中山雅史にゴールが生まれ、１点を返したものの、追いつくことはできなかった。

◆２６年北中米Ｗ杯組み合わせ抽選 出場４８チームをＡ〜Ｌの１２組に分ける。ポット１には開催国の米国、メキシコ、カナダのほか、アルゼンチンやスペイン、フランス、ブラジルなどの強豪国が集う。日本はポット２。ポット３はノルウェーやエジプトが難敵か。ポット４はプレーオフ突破組も入るため、イタリアが勝ち上がれば強豪ぞろいの組となる可能性がある。