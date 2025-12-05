バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が５日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。共演の長嶋一茂、石原良純らへの暴言を暴露される一幕があった。

この日の番組で、進行役の「サバンナ」高橋茂雄が「先日の忘年会…」と話し、高嶋、一茂、良純と自身の４人だけで高級焼き肉店で忘年会を開催したことを明かすと、高嶋は真ん中に座った一茂に向かって「ごちそうさまでした！」と良純とともに頭を下げた。

「とんでもない。とんでもない」と返す一茂に「本当に（ごちそうになって）いいの？っていうか、払うふりぐらいするべきでしたよね」と反省した高嶋。

番組開始後、初めてとなった４人だけの忘年会について「ちさ子ちゃんが肉食べたいって言うから、みんなで行こうかってなって。俺が変な所を紹介すると、ちさ子ちゃん、機嫌悪くなっちゃうから。ちさ子ちゃんセレクションで行ったら、めちゃくちゃおいしい所でね」と一茂が振り返ると笑顔で同調。

「早かったよね、解散」と高嶋が口にすると「（午後）６時半から９時だよ、帰ったの」と良純。ここで高橋が「家帰って、僕、風呂に入ってから、ちさ子さんに『いいお店、ありがとうございました！』ってＬＩＮＥしたら、『ジジイだから早かったな』って言ってましたよ」と暴露。

この言葉に一茂は「確かにそうかもだけどね」と苦笑していた。