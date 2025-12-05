大阪四季劇場で7日に開幕する劇団四季オリジナルミュージカル「ゴースト＆レディ」の最終通し舞台稽古が5日、同劇場で行われた。

「うしおととら」などで知られる藤田和日郎氏の中編コミックス「黒博物館 ゴーストアンドレディ」が原作。19世紀の欧州で近代看護の礎を築いた「ランプを持った淑女」フロー（フローレンス・ナイチンゲール）と、芝居好きなゴースト グレイの不思議な絆を、史実を織り交ぜ描いた。

フロー（フローレンス・ナイチンゲール）役の町島智子は「看護に一生をささげ、偉大な功績を残したフローレンス・ナイチンゲールですが、この作品では、悩み迷いながらも自分の使命に果敢に挑む、一人の女性として描かれています。信念を貫く彼女の姿に、私自身も日々力をもらっているように、お客さまにも“明日を生きる力”を感じていただけるよう、一回一回の公演を誠心誠意務めてまいります」。グレイ役の加藤迪（かとう・すすむ）は「国内外から集まったクリエイターの方々とつくり上げたこの作品の感動をお届けできるよう、全身全霊で演じたい」などと語った。公演は7日から来年5月17日まで。