◇卓球混合団体ワールドカップ2025（2025年12月5日 中国・成都）

卓球の「ITTF混合団体ワールドカップ2025」が5日、中国・成都で行われ、日本はセカンドステージ第4戦で韓国と対戦。8−2で勝利し、同ステージ4連勝とした。明日は中国、フランスと対戦する。

第1試合の混合ダブルスには戸上隼輔（井村屋グループ）、早田ひな（日本生命）組が登場。リードしていた第1ゲームで逆転されて失ったものの、その後は2ゲームを奪い、2−1で勝利した。

第2試合の女子シングルスは張本美和（木下グループ）が出場。2ゲームを連取したが、第3ゲームを落とし、2−1で勝利。続く男子シングルスは松島輝空（木下グループ）が3−0で完勝した。

7−2で迎えた第4試合・男子ダブルスには世界選手権金メダルの戸上、篠塚大登（愛知工業大学）組が登場。第1ゲームで競り勝ち、チームの勝利を決めた。

▽日本の成績

【ファーストステージ】

〇8−1 オーストラリア

〇8−4 インド

〇8−2 クロアチア

【セカンドステージ】

（〇8−2 クロアチア）※ファーストステージの結果持ち越し

〇8−2 香港

〇8−3 ドイツ

〇8−0 スウェーデン

卓球の混合団体戦は、新たに五輪種目に加わった国別団体戦。混合ダブルス、男女シングルス、男女ダブルスの5試合（3ゲームずつ）を行い、先に8ゲームを先取したチームが勝利となる。

【日本代表選手】張本智和（トヨタ自動車）戸上隼輔（井村屋グループ）松島輝空（木下グループ）篠塚大登（愛知工業大学）張本美和（木下グループ）早田ひな（日本生命）伊藤美誠（スターツ）大藤沙月（ミキハウス）