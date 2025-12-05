ドゥルーズ生誕100年記念　『アンチ・オイディプス』『千のプラトー』が愛蔵版で復刊決定

ジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリによる共著『アンチ・オイディプスーー資本主義と分裂症』（宇野邦一訳／河出書房新社）が2025年12月26日、『千のプラトー ーー資本主義と分裂症』（宇野邦一他訳／河出書房新社）が2026年2月に刊行される。

現代思想を代表するフランスの哲学者ジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリ。2人の主著『アンチ・オイディプス』と『千のプラトー』は、それぞれ「資本主義と分裂症」の第1巻と第2巻という位置づけとなっている。今回ジル・ドゥルーズの生誕100年、河出書房新社創業140周年を記念して、2つの歴史的名著の単行本版をそれぞれ、ハードカバー・一巻本の愛蔵版として刊行される。

『アンチ・オイディプス』の原書は1972年刊行。日本語版は市倉宏祐訳で1986年に河出書房新社より単行本（A5判上製・本文2段組・全1巻）として刊行。そして2006年に宇野邦一による新訳で河出文庫（A6判並製・本文1段組・全2巻）が刊行。以降しばらくして、単行本は品切れになっていた。

また『千のプラトー』の原書は1980年刊行。日本語版は宇野邦一ほか訳で1994年に河出書房新社より単行本（A5判上製・本文2段組・全1巻）として刊行、2010年の河出文庫（A6判並製・本文1段組・全3巻）刊行以降は、単行本は品切れとなっている。

■國分功一郎による推薦文『アンチ・オイディプス』君はぼろきれなんかにされてはいけないんだ！ーーこれは、そんなささやかな、しかし絶対に手放してはならない願いから書かれた本である。時代は変わった。けれども、ドゥルーズとガタリ、二人の問いかけは、なおも読者の心を奮い立たせる。

『千のプラトー』リゾームは実現した、と？確かめてみるんだ。国家の捕獲装置はいまどう作動しているか。エディプス的でない無意識を我々は手にしたか。知覚しえぬものになることの意味を理解したか。この道具箱から概念を取り出してみるんだ。そして試すんだ。

