『このミス2026』表紙は「都市伝説解体センター」描き下ろし　開発陣×作家の豪華座談会も収録

『このミステリーがすごい！2026年版』（宝島社）が2025年12月5日（金）に発売された。

【写真】『都市伝説解体センター』描き下ろしイラストが表紙に

『このミステリーがすごい！』は本好きや書評家など「読書の達人たち」によって選ばれた国内外の新作ミステリー&エンターテインメントをランキング形式で紹介するシリーズ。今年で37年目となった。誌面では「2025年のミステリー＆エンターテインメントベスト20発表（国内／海外ランキング）」が紹介されるほか「国内編ランキング1位作家の特別インタビュー」が掲載される。

このたび表紙を飾ったのは人気ミステリーゲーム『都市伝説解体センター』の描き下ろしイラスト。巻頭では開発チーム陣とゲームを愛するミステリー作家・今村昌弘、円居挽の座談会を収録している。

また伊吹亜門×古泉迦十×坂上泉×白川尚史による歴史・時代ミステリー座談会や、江戸川乱歩没後60周年企画としてミステリー作家44名が投票する「この江戸川乱歩がすごい！ベスト10」も発表。そのほか「人気作家63名が集結！ ［新作情報］ 私の隠し玉 &［特別エッセイ］ 私にとっての昭和」や「2025年 テーマ別注目作品レビュー&コラム」などが掲載される。

