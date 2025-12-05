2025年LINEマンガ年間ランキング発表　Webtoon勢が強さ見せる一方、単行本は『キングダム』が首位独走

電子コミックサービス「LINEマンガ」にて、最も支持を集めた作品をランキング化した「LINEマンガ 2025 年間ランキング」連載ランキング・単行本ランキングそれぞれトップ20が発表された。

【写真】「LINEマンガ 2025」2位、3位にランクインした作品は？

「LINEマンガ 2025 年間ランキング」は、連載・単行本作品の読者数や売上など複数の要素を加味し、2025年1月1日（水）～10月31日（金）の期間中に最も支持を集めた作品をランキングしたもの。

連載ランキング1位は「LINEマンガ」のオリジナルwebtoon作品『枯れた花に涙を』（Gae）。2025年3月の連載開始から瞬く間に人気作となり「LINEマンガ 2025上半期ランキング」で初登場1位を獲得した本作が、年間ランキングでも堂々の1位に輝いた。

同部門において2位は『よくある令嬢転生だと思ったのに』（原作：lemonfrog 脚色：DOYOSAY 絵：A-Jin ©MSTORYHUB／LINEマンガ）、3位は『入学傭兵』（原作：YC 作画：rakhyun／LINEマンガ）となっている。

単行本ランキングでは「LINEマンガ 2024 年間ランキング」1位の『キングダム』（原泰久／集英社）が2年連続で1位となり、不動の人気を誇る結果となった。同部門2位は『アオアシ』（小林有吾／小学館）、3位は『薫る花は凛と咲く』（三香見サカ／講談社）となった。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）