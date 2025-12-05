◇卓球 混合団体ワールドカップ2025(11月30日〜12月7日、中国・成都)

男女トップ選手が集い、チームを結成して戦う今大会。5種目(混合ダブルス、女子シングルス、男子シングルス、女子ダブルスor男子ダブルス、男子ダブルスor女子ダブルスの順に）各マッチ3ゲームを実施し、獲得したゲーム数が先に「8ゲーム」となった段階で勝利となります。

ステージ2では、ステージ1を勝ち抜いた8チームの総当たり戦が行われ、上位4チームが準決勝に進出します(※ステージ1で対戦したチームとの試合結果が繰り越しされるため、各チーム6試合となります)。

日本はここまでステージ2で第3戦終了時点で中国とともに無敗で首位に立っています。そして5日、3位タイの韓国との試合に臨みました。

第1種目の混合ダブルスでは戸上隼輔選手・早田ひな選手ペアが登場。オ・ジュンソン選手、チェ・ヒョジュ選手ペアに対し、第1ゲームを(6-11)取られますが、第2ゲームでは(11-4)圧倒。第3ゲームは序盤からリードしますが、(6-6)と追いつかれてから粘りを見せます。早田選手が強打を決めれば、戸上選手もドライブを決めるなど得点を重ね(11-6)とゲームを取り、トータル(2-1)と日本がリードして女子シングルスへとバトンを渡しました。

女子シングルスでは張本美和選手が、イ・ウンヘ選手と対戦。第1ゲームはデュースにもつれる接戦となり逆転に次ぐ再逆転で張本選手が(13-11)でこのゲームを取ります。第2ゲームも熱戦が続き、中盤に張本選手がリードを広げるものの、相手に粘られ(8-9)と逆転されます。ただピンチに強い張本選手。再逆転で先にゲームポイントを取ると、そのままこのゲームも(11-9)で制しました。第3ゲームは接戦でしたが(7-11)で落とし、トータル(4-2)と日本がリードし男子シングルスへと続きます。

男子シングルスは松島輝空選手がアン・ジェヒョン選手に対し、第1ゲームを接戦の末(11-9)で取ります。第2ゲームもパワフルなラリーの応酬となりますが、松島選手の精度の高いドライブやバックハンドが決まり(11-6)で制すと、第3ゲームも安定した強さを見せ(12-10)と熱戦を勝ちきりました。これで日本はトータル(7-2)とし、勝利まであと1ゲームとしました。

最後は男子ダブルスの戸上選手・篠塚大登選手ペアがアン・ジェヒョン選手、オ・ジュンソン選手ペアとの試合に臨みました。第1ゲームで着実にラリーを制すると(11-6)としっかり取り、日本が8ゲーム先取(8-2)で勝利となりました。

日本はステージ2で4戦全勝。6日には第5戦で同じく無敗の中国と、第6戦ではフランスとダブルヘッダーに挑みます。