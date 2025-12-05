FCÅìµþ¤¬¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥È¥ì¥ô¥£¥¶¥ó¡õ»³²¼·ÉÂç¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤òÈ¯É½¡ÄÎ¾Áª¼ê¤È¤â2022Ç¯¤«¤éºßÀÒ
¡¡FCÅìµþ¤Ï5Æü¡¢DF¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥È¥ì¥ô¥£¥¶¥ó¤ÈFW»³²¼·ÉÂç¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡1997Ç¯1·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß28ºÐ¤Î¥È¥ì¥ô¥£¥¶¥ó¤ÏÊì¹ñ¤Î¥Õ¥£¥²¥¤¥ì¥ó¥»¤ä¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥¨¥¹¥È¥ê¥ë¡¦¥×¥é¥¤¥¢¡¢¥Õ¥¡¥Þ¥ê¥«¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸å¡¢2021Ç¯2·î¤ËÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë²ÃÆþ¤·J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥¥å¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£ÍâÇ¯¤Ë¤ÏFCÅìµþ¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»73»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·4¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç10»î¹ç¡¢J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ÈÅ·¹ÄÇÕ¤Ç2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³²¼¤Ï1996Ç¯3·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß29ºÐ¡£2018Ç¯¤ËÊ¡²¬Âç³Ø¤«¤é¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤ØÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤È¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯1·î¤ËFCÅìµþ¤Ø´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤·¤¿¡£¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò¶´¤ß¤Ä¤Ä¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»41»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç12»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2·î¤ÎÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹Àï¤Ç¤ÏÂÔË¾¤Î²ÃÆþ¸å½é¥´¡¼¥ë¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡·ÀÌóËþÎ»¤ËºÝ¤·¡¢Î¾Áª¼ê¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◼︎¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥È¥ì¥ô¥£¥¶¥ó
¡ÖFCÅìµþ¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î°ÎÂç¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¿ÍÀ¸¤Ë»Ä¤ëµ®½Å¤Ê½Ö´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡×
¡ÖFCÅìµþ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¡¢¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç²á¤´¤·¤¿°ìÆü°ìÆü¤ò¡¢Âç¤¤Ê´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤È¤â¤Ë¶»¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
◼︎»³²¼·ÉÂç
¡ÖFCÅìµþ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¡£¤³¤Î4Ç¯´Ö¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£FCÅìµþ¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï´ÊÃ±¤ËÉ½¤»¤Ê¤¤¤Û¤ÉÇ»¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë²ø²æ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿´ü´Ö¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬Â¿¤¯¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÉüµ¢¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊý¡¹¤ä¥É¥¯¥¿¡¼¡¢»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¤½¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤ºÀ¼¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç°ìÇÕ¤Ç¤¹¡×
¡Ö½çÄ´¤Ê»þ¤â¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤µ¤Ë²¡¤·ÄÙ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤ÀÀï¤¨¤ë¤·À®Ä¹¤Ç¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
