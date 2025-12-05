歌手のちゃんみな（２７）が５日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。体調不良のため、６日に台湾で開催される韓国発の授賞式「１０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ａｓｉａ Ａｒｔｉｓｔ Ａｗａｒｄｓ ２０２５（ＡＡＡ２０２５）」イベントへの出演をキャンセルすることを謝罪した。

ちゃんみなは、「ちゃんみなＳＴＡＦＦ」の投稿を引用して「申し訳ありません 早く回復する様努めます」とポストした。

「ちゃんみなＳＴＡＦＦ」の投稿では、株式会社レインボーエンタテインメント ちゃなみなマネジメントとして、韓国語と日本語の書面の画像を投稿。「『１０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ａｓｉａ Ａｒｔｉｓｔ Ａｗａｒｄｓ ２０２５（ＡＡＡ２０２５）』ちゃんみな出演キャンセルのお知らせ」のタイトルで、「昨日よりちゃんみなが発熱及び体調不良となり、医師の診断のもと治療および十分な休養が必要と判断されました。現時点で万全な状態での出演が難しいため『ＡＡＡ ２０２５』への出演をキャンセルとさせていただきます」と発表。

「直前でのご案内となり、ご来場を予定していたお客様、主催者の皆様、関係各位の皆様、ＡＳＨ ＩＳＬＡＮＤ様にはご心配とご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫びいたします」と謝罪した。