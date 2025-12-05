「フィギュアスケート・ＧＰファイナル」（５日、ＩＧアリーナ）

女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、２年ぶりの優勝を狙う２２年北京五輪銅メダリストの坂本花織（２５）＝シスメックス＝はジャンプミスが響き、得点が伸びず６９・４０点で５位と出遅れた。昨季世界選手権３位、昨年２位の千葉百音（２０）＝木下グループ＝が自己ベストの７７・２７点で首位発進を決めた。中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は７３・９１点は３位、渡辺倫果（２３）＝三和建装＝は７０・６８点は４位につけた。

今季限りで現役引退を表明している坂本とって最後のＧＰファイナル。冒頭の３回転ルッツが２回転になるミスになり、無効となり０点に。続くダブルアクセル、３回転フリップ−３回転トーループの連続ジャンプは決めた。演技後は悔しそうに唇を噛み締め、天を仰いだ。コーチのもとに行くと涙がこぼれた。

目を真っ赤にして現れた取材エリアでは「自分でもびっくりした。なかなか練習でもしないところでミスが出てしまった。引きずりそうになったんですけど、たんとか全体を崩さずできたのがギリギリよかったかな」と振り返り、「今日は自分の負けてしまった」とつぶやいた。それでも７０点近い得点に、「（ルッツが）ノーカンの割に点数ももらえた」とうなずいた。ファイナルは２年前に優勝も、悔しい思い出の方が多い。「どうもファイナルうまくいかんなっていうのが。なんでかなって思っちゃうぐらい。他の試合はここぞというところでハマるのに、ファイナルに限ってこういうことが起きるのはなんでだろう」と首をかしげた。それでも６日のフリーに向けては「失うものはなにもない。明日のフリーはしっかり自分の演技ができるように頑張ります」と、前を向いた。