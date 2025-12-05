物価高の今、財布にありがたい「ワンコインランチ」。街中を探せば、実は色々あるようで…中には、驚き！まさかの100円以下のランチも発見しました！（※価格は取材当時のものです。変更になる場合があります。）

【写真を見る】回転寿司常連客の「お得なランチの食べ方」

物価高でもワンコインランチ死守する中華店

東京・亀有にある「中華工房 和」。ランチタイムには100人以上のお客さんが訪れる人気店です。

こちらの店では、通常790円から980円するメニューのうち、毎日日替わりで2品が500円になるんです。きょうの日替わりワンコインランチは…

豆板醤のピリリとした辛さがクセになる「マーボー丼・スープ付き（500円 / 平日限定）」と、たっぷりのもやしと豚バラなどがのった「もやしラーメン（500円 / 平日限定）」

客

「ファストフードよりも安いから、めっちゃいいなって」

ワンコインで提供できる理由、それは1食ごとにザルに食材を取り分けて使うことで食材の無駄を省いているからなんです。

「中華工房 和」安達涼店主

「少なすぎるとお客さんの満足度も下がるし、多すぎると原価が上がっちゃうので、適量を作るのが一番カギになります」

15年ほど前、今は亡き先代が始めたワンコインランチ。2年前、メニューの多くを200円ほど値上げしましたが、ワンコインランチは死守しました。

「中華工房 和」安達涼店主

「できる限り頑張って続けたい」

「まぐろ丼 500円」創業以来値段はそのまま

新鮮なお魚もワンコインで食べられるお店があります。



東京・練馬区にある「食屋いぐち」。カウンター席のみのこぢんまりとした店内に、朝からお客さんがひっきりなしに入り活気に満ちています。



2003年の開店以来、市場直送の鮮魚が食べられるということで、何十年も通う常連客もいるほど大人気の食堂なんです。



開店当初から貫いているメニューが…

客

「まぐろ丼です。何十年もここに来てる。（この値段は）都内じゃ食べられないよ」

分厚く切ったマグロをご飯の上に7切れも乗せた豪快な「まぐろ丼（500円）」。



実はこの店、青果市場の中にあり、朝から働く人のために朝5時半からオープンしているんです。

客

「こんな時間（午前7時50分頃）に開いてるところはないです。美味しいじゃないですか」

それにしてもこんなに安くて大変そうですが…

「食屋いぐち」井口五十一店主

「ウチはマグロ問屋と30年以上付き合いがあるから、何とか面倒見てもらって安く出してる」

安さの秘密は、店主が築き上げてきた卸業者との強い信頼関係。その結果、今も特別価格でマグロを提供してもらっているということです。しかも、人件費を抑えるため、朝はたった1人でお店を切り盛りしているんです。

「食屋いぐち」井口五十一店主

「道楽でやってるわけじゃないけど、安くておいしいのが一番良いんじゃないかな。やっぱり」

夜の集客のため…居酒屋メニューをワンコインランチに

東京・板橋区にある「串焼き 一献 板橋店」。ランチ時には多くのお客さんで賑わうこちらのお店。この店の気になるワンコインランチは、たっぷりのモツ煮がご飯にのった「もつ煮込みぶっかけ飯（500円）」です。味噌汁に小鉢が2つ、さらに温玉もついて500円なんです。

客

「うまい。こりこりしていると思ったら柔らかい」

客

「口に入れた瞬間にとろける感じ」

使っているのは新鮮な国産の豚モツ。これを水だけ約3時間煮込み、白味噌で味を付けることで、フワフワかつ、あっさりとした味わいのもつ煮込みが完成するんです。でも実は…

「串焼き 一献 板橋店」菊池亮さん

「夜に『絶品！もつ煮込み（中サイズ/ 500円）』として提供しているモツ煮です」

夜は居酒屋として営業しているのですが、その集客に繋げようと、夜の看板メニューをご飯に乗せてワンコイン定食にしたということです。



物価高騰で材料費10%ほど値上がりしている中でも、このメニューは値段を変えず500円で提供しています。



10年通う常連客も…

客

「ずっとこの値段でやられているので、たまには他の高いもの食べた方がいいのかな?って気分になりますね」

店主の菊地さん、いかがですか?

「串焼き 一献 板橋店」菊池亮さん

「夜の営業に飲みに来てくれれば」

寿司チェーン 90円で食べられるメニュー

東京・板橋区にある「魚べい 大山店」。午後2時を過ぎても、多くのお客さんで賑わう寿司チェーン店です。



回転寿司のレーンから運ばれたのは「ラーメン」。そのお値段は…

客

「90円。お寿司より安いのでびっくりしました」

「ちょうどいい。他のお寿司も食べられるくらいの量かなって」

「魚べい・元気寿司」 商品部 近藤優樹さん

「期間限定で税込み90円で『ラーメン1種類』と『うどん2種類』を販売しています」

普段のラーメンはチャーシューやメンマが入って400円で提供しているのですが、チャーシュー、メンマの代わりにかまぼこを入れて『平日限定午後5時まで90円』になるんです。

つまり、ラーメンとお寿司3皿、これだけ頼んでも490円、500円以下なんです。



中にはこんな人も…

客

「えび天うどんを頼むと340円なんですけど、『えび天のにぎり』と『うどん』を頼んだら230円で頼める」

『えび天にぎり』の“えび”を『うどん』にのせて『オリジナルえび天うどん』を作って110円もお得に。（※店舗によって価格が異なります）



さらに…

客

「（90円のラーメン）もう1個頼んじゃいました。90円って今の時代できるんだみたいな。すっごい助かる。めちゃお腹いっぱいです」