俳優の小南光司が５日、東京・北千住のシアター１０１０で主演舞台「中学生日記 ２０２５」（９日まで、同所）が開幕し、取材会を行った。

約４０年間にわたって放送されたＮＨＫの学園ドラマ「中学生日記」（１９７２〜２０１２年）が舞台化。長門勝彦氏によるオリジナル脚本。１９７０年、中学３年生と教師が文化祭を通して成長する様を描く。

教師役を演じる小南は、初日を迎え「稽古に参加してから今日まで、日数的にも体感的にもあっという間で、無事に初日を迎えることができたのは嬉しいです」と胸を弾ませた。昭和から平成にかけて長年、視聴者に愛された学園ドラマの舞台化に「本当にありがたいなということを肝に銘じながら日々、稽古を楽しんできました」と振り返った。

昭和の時代が舞台のため、教師と生徒をつなぐものとして交換ノートや駅の伝言板なども登場する。平成６年生まれの小南にとって「なかなか想像できない時代」としながら、「子供と大人が交じり合った中学生という微妙な年齢の子たちのもどかしくもストレートな部分を、今の時代を生きている学生さんたちに伝わるといいなと思います。一方で当時を知っている人たちは伝言板とかに懐かしさ感じられると思います」と語った。