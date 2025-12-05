４日午前、長野県野沢温泉村豊郷で、自宅前で除雪中の自営業の男性（７８）がクマ１頭に襲われ、顔や足などにけがを負った。

意識はあり、命に別条はないという。県によると、県内の里地で１２月にクマによる人身被害が起きたのは１９９７年の統計開始以来初めてだという。今回の事態を受け、県は、村を含む６市町村からなる北信地域に「ツキノワグマ出没注意報」を出した。

飯山署と岳北消防本部によると、男性は同日午前６時半頃、自宅前で除雪作業にあたっていたところクマに顔をひっかかれるなどした。現場は村の温泉街中心部から約２００メートルの地点で、クマは男性を襲った後、逃げたという。村は対策本部を設置、猟友会員が約１週間、朝夕にパトロールに当たることと、村内の全こども園と小中学校で、登下校時の保護者による送り迎えを求めることを決めた。

県によると、県内のクマによる人身被害は１１件１６人となり、すでに被害人数では昨年度（１２件１３人）を上まわっている。

「まさか、冬眠しているはずの１２月にクマが出るなんて驚いた。外に出るのも怖い」。現場近くに住む主婦（５５）は語る。男性が襲われた際に１１９番した民宿経営の女性（６０歳代）によると、車の雪下ろしをしていた宿泊客から男性がクマに襲われたと伝えられ、確認したところ現場で男性が血を流しながら座っていた。男性は女性に「後ろからクマに襲われた」と話したという。女性は「頭や顔にひっかき傷があり、血が流れていた」と振り返り、「今の時期はかき入れ時なので、お客さんが来なくなってしまうのでは」と不安を口にした。

県森林づくり推進課によると、クマの里地での目撃件数は例年、夏にピークを迎え、クマが冬眠する冬は減少する。クマの大量出没年だった２０１４年度をのぞき、１３〜２４年度の県内のクマの目撃件数の平均値は、ピークの８月が２３８件だったのに対し、１２月は１０件だった。昨年は８月が最多の３４８件で、１２月は８件となっている。

県クマ対策員で、今回の被害を受けて現場周辺の調査を行った後藤光章さんによると、クマは一般的に１２月初旬から同月末までにほとんどが冬眠するという。後藤さんは「この時期に人里に現れるのは極めて珍しい」と指摘。「今回のケースは、周辺でエサを食べた形跡も確認されず、原因が分からない」と語った。

冬眠する時期にクマが人里に現れる理由について、後藤さんは一般論と前置きした上で、「エサを蓄えられず、冬眠できなかった個体が生き延びるため人里に出没することはありえる」と話している。