８日に２０周年を迎えるＡＫＢ４８が５日、東京・日本武道館で「ＡＫＢ４８ ２０ｔｈ Ｙｅａｒ Ｌｉｖｅ Ｔｏｕｒ２０２５ ｉｎ 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」の２日目を開催した。

２日目は「２０周年記念コンサート Ｐａｒｔ１」としてＯＧが本格的に集結。２０周年応援総団長の高橋みなみ（３４）、篠田麻里子（３９）、松井珠理奈（２８）、山本彩（３２）、島崎遥香（３１）らが登場した。

ステージに立った山本は「一気によみがえるものがありました」と感激。松井は「呼んでいただけてすごくうれしかった」と喜び、当時１１歳での衝撃デビューだったこともあり「２８歳になったんですよ」とファンとともに成長を実感した。

篠田がセンターの「上からマリコ」から始まり、島崎センターの「永遠プレッシャー」、松井らが参加のＳＫＥ４８の「パレオはエメラルド」、山本ら参加のＮＭＢ４８の「ナギイチ」を披露。「少女たちよ」を現役とＯＧメンバーで歌い上げた。

また、全国４７都道府県から選ばれたメンバーで構成されたチーム８も集結。現在の現役メンバーよりも多い約６０人がステージでパフォーマンスした。同チームで活動した総監督の倉野尾成美（２５）も「なつかしい」としみじみと語った。