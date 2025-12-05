「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜20周年記念コンサート part1」が5日、東京・日本武道館で行われた。

この日はAKB48の現役メンバー43人と、卒業生らゲストメンバー77人、総勢120人が集結した。

篠田麻里子（39）が「腹から喉つぶすつもりできてください！」と叫び、「上からマリコ」で開幕した。続けて島崎遥香（31）がサプライズで登場。センター曲「永遠プレッシャー」を披露した。

「パレオはエメラルド」では元SKE48の松井珠理奈（28）と北川綾巴（27）がセンターでパフォーマンス。「ナギイチ」では元NMB48の山本彩（32）、市川美織（31）、渡辺美優紀（32）、渋谷凪咲（29）がトロッコに乗って歌唱した。姉妹グループのOGも続々と登場し、どよめきと歓声が止まぬまま進行した。

「少女たちよ」では高橋みなみ（34）も登場し「現役メンバーに負けないようにがんばります！」と力強く宣言した。

小学6年生でSKE48に加入した松井は28歳になり、高橋から「しゃべり方がおばっぽくない？」と言われ、山本も「身体は年をとっていて、1曲で動悸（どうき）が…」と変化を話したが、当時と変わらぬパフォーマンスに大きな歓声が上がった。

「47の素敵な街へ」では、現在韓国のガールズグループ「SAY MY NAME」で活動する本田仁美（24）がサプライズで出演。さらに初代、2代目と歴代の「チーム8」が集結し、ステージの端から端まで横一列に。倉野尾成美（25）は「この狭さが懐かしいね」と笑顔を見せた。

本編ラストでは高橋が「本当に多くのメンバーがAKB48に在籍し、楽曲とともに20年を紡いだんだなと。『仲間っていいな』と感じました」とかみしめるように話した。

アンコールでは、かつてグループを支えたOGが、20周年を迎えた心境を語った。篠田は「大変なこともあるけど、こうやって応援してくださる皆さまがいるからこそ頑張れる」とファンへ思いを伝えた。

続けて松井が「現役メンバーに本当に勢いを感じていて、胸を張って30周年に向かって…」と見据え、最後に「20周年応援総団長」も務める高橋が「こうやって卒業生が集まれたっていうのも、現役メンバーがここまでつないでくれた歴史があるから。本当にありがとう」と感謝を伝えた。【寺本吏輝】