Cygamesは、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第21話「有マ記念」のWEB予告映像、先行カット、あらすじを公開した。放送は12月7日（日）16時30分から、TBS系全国28局ネットで予定されている。

年末の大一番

第21話では、G1『有マ記念』当日のタマモクロスがついに“ラストラン”へ挑む展開が描かれる。トレーナーの小宮山と共に最後の舞台に向かうタマモ。一方のオグリキャップは、タマモとの最後の対決に複雑な想いを抱えながらも、そのすべてを背負ってレースへ向かう。ディクタストライカ、スーパークリークといった強豪が揃う「年末の大一番」の火蓋が切られるクライマックス回となる。なお、予告映像のナレーションはタマモクロス（CV：大空直美）が担当している。

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』は、Cygamesが展開するクロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』を原作としたテレビアニメ。地方から中央へと駆け上がり、“怪物”と称されたオグリキャップの活躍を描く。TBS系全国28局ネットでは毎週日曜16時30分から第2クールを放送中で、ABEMA・Netflix・U-NEXTなどの各配信サイトでも順次配信されている。