12月7日（日）に中京競馬場で行われる、第26回チャンピオンズカップ（3歳上オープン・G1・ダ1800m・1着賞金＝1億2000万円）の枠順は下記の通り。注目は4連勝中の3歳馬ナルカミ。連勝中の勝ち方が秀逸で逃げても番手からでも競馬が可能。スピードの違いで歴戦の古馬相手に圧倒する可能性も十分。デビュー以来連対を外したことがないダブルハートボンド、昨年2着のウィルソンテソーロなど、新旧ダートのトップホースが集い激突する。注目の発走は15時40分。

【チャンピオンズカップ】4連勝中ナルカミは517kg…出走馬の調教後の馬体重

世代交代なるか！？

1枠1番

ウィリアムバローズ

牡7・58.0・岩田望来

上村洋行・栗東

1枠2番

ダブルハートボンド

牝4・56.0・坂井瑠星

大久保龍志・栗東

2枠3番

メイショウハリオ

牡8・58.0・武豊

岡田稲男・栗東

2枠4番

セラフィックコール

牡5・58.0・西村淳也

寺島良・栗東

3枠5番

ヘリオス

せん9・58.0・原優介

千葉幸喜・地方（岩手）

3枠6番

ハギノアレグリアス

牡8・58.0・岩田康誠

四位洋文・栗東

4枠7番

ラムジェット

牡4・58.0・三浦皇成

佐々木晶三・栗東

4枠8番

ウィルソンテソーロ

牡6・58.0・川田将雅

高木登・美浦

5枠9番

アウトレンジ

牡5・58.0・松山弘平

大久保龍志・栗東

5枠10番

テンカジョウ

牝4・56.0・国分優作

岡田稲男・栗東

6枠11番

シックスペンス

牡4・58.0・C.ルメール

国枝栄・美浦

6枠12番

ナルカミ

牡3・57.0・戸崎圭太

田中博康・美浦

7枠13番

サンライズジパング

牡4・58.0・池添謙一

前川恭子・栗東

7枠14番

ペプチドナイル

牡7・58.0・藤岡佑介

武英智・栗東

8枠15番

ペリエール

牡5・58.0・佐々木大輔

黒岩陽一・美浦

8枠16番

ルクソールカフェ

牡3・57.0・F.ジェルー

堀宣行・美浦